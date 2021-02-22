بالأرقام.. ما يحتاجه الريال للتعاقد مع مبابي وهالاند

2021/02/22 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تأمل جماهير ريال مدريد أن يتمكن الرئيس فلورنتينو بيريز من التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وإيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فهناك إجماع على أنهما أفضل لاعبين صاعدين في العالم بدون منازع.

وأثار تألق مبابي وهالاند الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا حماس جميع الأندية المهتمة بالتعاقد معهما، بالأخص ريال مدريد الذي يسعى لبناء فريق جديد في ظل تقدم لاعبيه بالسن وانخفاض الجودة في بعض المراكز، لاسيما وأن الفريق يعاني من مشاكل هجومية واضحة في المواسم الأخيرة.

لكن تكلفة التعاقد مع هذا الثنائي ستكون مرتفعة للغاية بحسب صحيفة آس الإسبانية، الأمر لا يتعلق فقط بقيمة صفقة كل لاعب، بل يمتد أيضاً إلى الراتب الكبير الذي يتوجب علي النادي الملكي منحه للاعبين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن،" مبابي لن يحصل على أقل من 36 مليون يورو صافية من الضرائب، وهو الراتب الذي يعرضه عليه باريس سان جيرمان الآن لتجديد عقده، وفي حال وافق ريال مدريد على منحه هذا المبلغ، فإنه سيكلف النادي سنوياً 72 مليون يورو بعد احتساب الضرائب.

على الجانب الآخر، تؤكد العديد من المصادر أن هالاند يطالب الأندية المهتمة بالتعاقد معه بـ18 مليون يورو سنوياً، وهو ما يعادل 10 ملايين يورو بعد خصم الضرائب، وبالتالي فإن راتب مبابي وهالاند سيكلف خزائن النادي الملكي ما يقارب 90 مليون يورو في الموسم الواحد.

ولو افترضنا أن ريال مدريد سيدفع 150 مليون يورو لكل من باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند لإقناعهما بالتخلي عن النجمين الفرنسي والنرويجي، فهذا يعني أن المبلغ الإجمالي للتعاقد معهما في الصيف سيصل إلى 300 مليون.

ومع احتساب رواتب اللاعبين خلال مدة العقد كاملة، سيحتاج ريال مدريد إلى 552 مليون يورو لتغطية رواتبهما على مدار 6 سنوات، ويضاف إلى هذا المبلغ قيمة الصفقتين المقدرة بـ300 مليون، فسوف يصل المبلغ النهائي إلى 852 مليون يورو.

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