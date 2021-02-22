وزير الخارجية العراقي يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

2021/02/22 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين إلى المملكة العربيّة السعوديّة، اليوم الاثنين، تلبيةً للدعوة الموجهة له من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الجانبين سيبحثان أهم التطوّرات على صعيد العلاقات الثنائيّة ومتابعة أهم مخرجات اجتماعات لجنة التنسيق العُليا بين الجانبين، وسُبُل الدفع لاستكمال تفعيل مذكرات التفاهم التي أُبرمت بين بغداد والرياض".

وتابع، "سيتطرق الوزيران لأهمية اعتماد الجهود المتبادلة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، فضلاً عن بحثهما لمجمل الأحداث الاقليميّة والدوليّة وانعكاساتها على المصالح المشتركة".

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