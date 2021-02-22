اصابة خمسة اطباء بفايروس كورونا المتحور في الموصل

2021/02/22 | 11:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا /اعلنت دائرة صحة محافظة نينوى اصابة خمسة اطباء بفايروس كورونا المتحور في اتلموصل.وقال مصدر في الصحة للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" ان الاطباء الخمسة يعملون فيعدد من مستشفيات الموصل ، وتم حجرهم خشية تفشي الوباء داخل مؤسساتهم ".واضاف :" ان صحة نينوى تواصل تشديد اجراءاتها الصحية و تطبيق اعلى درجات الحيطة والحذر واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية في عموم المحافظة "./انتهى

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