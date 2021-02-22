مؤتمر في نينوى عن واقع التمكين السياسي للمرأة العراقية

2021/02/22 | 11:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ عقدت المنظمة العالمية لحقوق الانسان وقسم تمكين المرأة في محافظة نينوى ، مؤتمرا عن (واقع التمكين السياسي للمرأة العراقية وسبل النهوض بها والتحديات والافاق المستقبلية) في قاعة الحدباء بديوان المحافظة .وحضر المؤتمر محافظ نينوى نجم الجبوري ومسؤولين في المحافظة وعدد من الاعلاميين والاعلاميات./انتهى

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