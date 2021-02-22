الطارمية خالية من الإرهاب والقادم سنجار

2021/02/22 | 11:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهرت قوات الحشد الشعبي قضاء الطارمية غرب العراق من فلول داعش الإرهابي في عملية نوعية كبدت خلالها الارهابيين خسائر في الأرواح والعتاد....

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