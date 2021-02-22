ترقب في كردستان.. لجنة الصحة والسلامة تجتمع وقد تفرض حظر التجوال

2021/02/22 | 11:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رجحت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، الإثنين، اتخاذ اللجنة العليا للصحة والسلامة بعض الإجراءات لمواجهة زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الإقليم.

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وقال وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد في مؤتمر صحفي حضر "ناس"، (22 شباط 2021)، إنه "لسوء الحظ، زادت إحصاءات إقليم كردستان، واللجنة العليا لمواجهة كورونا تجتمع اليوم لاتخاذ بعض الإجراءات".

وأضاف، "حتى الآن لم يتقرر حظر التجول وبعد الاجتماع ستعلن النتيجة".

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، أمس الأحد، تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في محافظة أربيل.

وقال متحدث الوزارة آسو حويزي في تصريح لـ"ناس كورد"، (21 شباط 2021)، إن "صحة محافظة أربيل سجلت 5 إصابات بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا، وهناك ملامسين للمصابين تجري الفحوصات لهم لمعرفة إصابتهم من عدمها".

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