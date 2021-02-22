2021/02/22 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اخلاص_موسى_فرنسيس قصة قصيرة صعدتْ على درجاتِ المركبِ، كانتْ تصارعُ كي تحفظَ اتّزانَها.



الكعبُ العالي، الثوبُ الطويلُ الأزرقُ عاري الكتفين، الشالُ المرصّعُ بالوردِ الأحمرِ يقيها بردَ كانونَ القارصَ، لكنْ لا بدّ أن تعبرَ النيلَ، لا بدّ أن تملأ صدرها من رطوبته، تتّكئ على الريح، لا تريدُ أن يمسكَ أحدٌ يدَها حرّةٌ كالفراشةِ المحنّطةِ داخلَ الزجاجِ في متحفِ علي باشا.



آواهِ، قالت كيفَ لهم أن يحتجزوا هذا الجما ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأنّ الشمسَ هنا الآنَ والحياة - اخلاص موسى فرنسيس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأنّ الشمسَ هنا الآنَ والحياة - اخلاص موسى فرنسيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).