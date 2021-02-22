2021/02/22 | 11:22 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 22 فبراير 2021 | 11:20 صباحاً

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أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الإثنين، (22 شباط، 2021)، القبض على متهم وفق المادة 456 "النصب والاحتيال"، باع عقاراً بقيمة مليار دينار بواسطة مستمسكات مزورة باسمه.

وقالت المديرية في بيان، إن "عملية إلقاء القبض جائت بعد توفر معلومات عن الحادث والمباشرة بتدقيق المعلومات والتحري وصولا الى المتهم وإلقاء القبض عليه".

وأضافت، أنه "تم تدوين أقواله وتصديقها قضائيا بالاعتراف أمام أنظار قاضي التحقيق تمهيدا لإحالته الى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل".

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