كاتب عربي: الناتو يعمل على تمزيق المنطقة

2021/02/22 | 11:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد ..اتهم الكاتب والمحلل السياسي العربي هادي قبيسي ، الاثنين ، حلف الناتو بالعمل على تمزيق الشرق الأوسط منذ تأسيسه، مشيرا الى ان الناتو يحظى برعاية أمريكية كبيرة .وقال قبيسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الناتو يعد حلفا عدوانيا للدول العربية الرافصة للمشاريع الامريكية منذ ان تاسس وان هذا الحلف ساهم بشكل كبير بتدمير منطقة الشرق الأوسط”.وأضاف أن “حلف الناتو ليس بمقدوره التحرر من الهيمنة الأمريكية خصوصا في منطقة غرب آسيا والدول النفطية”، مشيرا الى أن “15% من البنية التحتية في دول الغرب تعود للولايات المتحدة الأمريكية”.وكان عضو مجلس الشعب السوري على الصطوف أكد في تصريح سابق، أن الناتو منذ أن تأسس بعد الحرب العالمية الثانية كان حلفا عدوانيا هدفه السيطرة على مقدرات الشعوب باساليب مختلفة.



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