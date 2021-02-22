2021/02/22 | 11:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الإثنين، القبض على متهم وفق المادة 456 “النصب والاحتيال”، باع عقاراً بقيمة مليار دينار بواسطة مستمسكات مزورة باسمه.وقالت المديرية في بيان، إن “عملية إلقاء القبض جائت بعد توفر معلومات عن الحادث والمباشرة بتدقيق المعلومات والتحري وصولا الى المتهم وإلقاء القبض عليه”.وأضافت، أنه “تم تدوين أقواله وتصديقها قضائيا بالاعتراف أمام أنظار قاضي التحقيق تمهيدا لإحالته الى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باع عقاراً بمليار دينار..



القبض على “نصاب” في بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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