2021/02/22 | 11:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق العراق، فيما أشارت إلى أن المنطقة الجنوبية ستشهد “بإذن الله” تساقط زخات المطر في المساء وتصل الحرارة الصغرى في بغداد إلى 3 درجات مئوية.ووفقا لبيان الهيئة الذي وصل “النور نيوز” نسخة منه، فإن “الطقس في المنطقة الوسطى سيكون “بإذن …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض الحرارة.. محافظة عراقیة دون الصفر المئوي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض الحرارة.. محافظة عراقیة دون الصفر المئوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).