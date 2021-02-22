الصحة تكشف الفئات العمرية من الاطفال الاكثر تعرضًا للسلالة الجديد ونوع العلاج المستخدم لهم

2021/02/22 | 11:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الصحة الفئات العمرية الاكثر عرضة للاصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المسجلة في العراق.

وقالت مديرة العلاقات في قسم الإعلام وعضو الفريق الطبي الساند للوزارة ربى فلاح في تصريحات صحفيو، إن “الاصابات المسجلة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في صفوف الاطفال غالبيتها كانت تتراوح من عمر اشهر وحتى 3 سنوات كما كانت مختلفة من ناحية الاعراض وشدة الاصابة.”

وبينت ان “بعض الاصابات في صفوف الاطفال كانت حرجة واخرى متوسطة وبسيطة، لافتة الى ان هناك علاجات خاصة للاطفال المصابين بالفيروس، وبالنسبة للمصابين بالسلالة الجديدة من الشباب وكبار السن فان علاجهم يكون بنفس البروتوكولات المستخدمة لمعالجة كوفيد 19.



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من جانب اخر، قالت عضو الفريق الطبي في مكتب وزير الصحة شيماء الكمالي إن السلالة الجديدة يسجل لها سرعة التدهور والأعراض لدى المريض حيث انه وفي السابق كانت الأعراض تتضح مابين اليوم الخامس إلى اليوم الحادي عشر وتحدث فترة التدهور من ناحية الأوكسجين وغيرها، أما حاليا فيمكن أن تظهر المضاعفات في اليوم الثاني أو الثالث ما يعني سرعة بالانتشار وسرعة التطور.

وبينت أن نسبة إصابة الأطفال والمراهقين بالسلالة الجديدة أكثر من السلالة القديمة وان كثير من الإصابات سجلت للأطفال بعمر 4 إلى 10 سنوات، مستدركة أن الصغار لايتم تلقحيهم لان لقاح كورونا غير مسموح لعمر اقل من 17 عام وبالتالي فان حماية الطفل لايمكن أن تكون إلا سوى عبر الإجراءات الوقائية.

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