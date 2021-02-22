البرلمان يعقد جلسة مفتوحة لدراسة تعديل قانون المساءلة والعدالة

2021/02/22 | 11:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أعلنت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الاثنين , ان النائب الاول لرئيس مجلس النواب سيعقد جلسة مفتوحة اليوم , لمن يرغب من النواب الحضور لدراسة ومناقشة تعديل قانون المساءلة والعدالة .وقالت شاكر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد الكعبي وجه دعوة مفتوحة لكافة النواب لمن يرغب بالحضور اليوم لدراسة ومناقشة تعديل قانون المساءلة والعدالة ” .وأضافت ان ” القانون يعد من القوانين الانتقالية التي نص عليها الدستور ولابد من تجديده وتعديل فقراته وفق معطيات الجديدة على الواقع السياسي العراقي ” .واشارت جودت الىان ” الجلسة سيتم استثمارها من قبل النواب الذين سيحضرون الجلسة لمعرفة اخر المستجدات على المستوى السياسي بشأن مشروع قانون الموازنة ومتى سيتم طرح القانون على التصويت ” .



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