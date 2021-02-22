استراليا تبدأ حملة التلقيح الرسمية ضد فيروس كورونا

2021/02/22 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

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أطلقت أستراليا حملة التلقيح الرسمية ضد فيروس كورونا وسط معارضة بدت واضحة من خلال صيحات استهجان أطلقها حشد كان يحضر نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب.

ومن المقرر اعطاء ستين ألف جرعة هذا الأسبوع بدءا بالعاملين في المجال الصحي وعمال الفنادق التي يحجر فيها المصابون ورجال الشرطة ونزلاء دور المسنين.

وعلى الرغم من الاحتجاجات تشير استطلاعات الرأي العام الى أن حوالي ثمانين بالمئة من الأستراليين على استعداد لأخذ اللقاح.

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