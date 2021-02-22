بارزاني يحث وزير الموارد المائية العراقي على إنشاء سدود جديدة في المحافظات العراقية

2021/02/22 | 11:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، ووزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، إنشاء سدود جديدة في عدد من مناطق البلاد.جاء ذلك خلال استقبال البارزاني في أربيل وزير الموارد المائية في لقاء ناقشا فيه حسب بيان لرئاسة وزراء الإقليم، … Readmore

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