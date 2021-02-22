غوارديولا: انتصارات مانشستر سيتي المتتالية ستتوقف في يوم ما

2021/02/22 | 11:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي إنه مندهش من أداء فريقه المذهل وسط تعثر باقي منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يثق بأن مسيرة الانتصارات المتتالية ستتوقف في يوم ما.وحقق سيتي فوزه الـ 18 على التوالي في كل المسابقات عندما تفوق 1-0 على أرسنال مساء الأحد، ليهيمن على صدارة المسابقة بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه.ولدى فريق المدرب غوارديولا، الذي خسر آخر مرة في نوفمبر، 59 نقطة من 25 مباراة، بعدما سجل رحيم سترلينغ هدف اللقاء الوحيد ليحقق سيتي انتصاره الـ 13 على التوالي في الدوري الممتاز.وقال غوارديولا بعد الفوز في استاد الإمارات: “الرقم سيتوقف في […]

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