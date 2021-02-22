عبر “المعلومة”.. والد ناشط كردي يوجه نداءً لمعرفة مصير ابنه المعتقل منذ 7 أشهر

2021/02/22 | 11:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/أربيل..دعا أيوب رشيد والد الناشط الكردي المعروف بندوار، الاثنين، الجهات المسؤولة للكشف عن مصير ابنه المعتقل منذ 7 أشهر ولم يعرف مصيره حتى الآن.وقال رشيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ابنه لم يرتكب جريمة أو عملا عدوانيا وكل ما قام به هو المطالبة بحقوقه ورواتبه المتأخرة وتحسين الأوضاع المعيشية، ولم تكن له مطالبات سياسية”.وأضاف أن “المعلومات التي وصلت له بأن نجله بندوار معتقل في القسم الخاص بمديرية الآسايش العامة في أربيل، ولكن لم يتمكن من التأكد من تلك المعلومات، بالرغم من المراجعات العديدة لتلك الدوائر”.وأشار رشيد إلى أنه “من غير المعقول أن يختفي مواطن دون معرفة مصيرة أو محاكمته، وفقا لمادة قانونية، مطالبا، منظمات حقوق الإنسان بمساعدة لمعرفة مصير نجله المعتقل”.وكانت السلطات القضائية في أربيل قد أعلنت، قبل أيام الحكم على 5 ناشطين بالسجن 6 سنوات، وذلك بتهمة التحريض على إسقاط نظام الحكم في الإقليم.انتهى/ 25 ع

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