طالبان تعارض تأجيل انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

2021/02/22 | 11:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن المتحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية ذبيح الله مجاهد، أن الحركة ترفض بشدة أي تأجيل محتمل لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.وقال المتحدث باسم «طالبان» في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية «مقاتلونا لن يوافقوا أبداً على التمديد».وأضاف أن «الناتو وأميركا وجميع الأطراف توصلوا إلى نتيجة مفادها أنهم إذا كانوا يريدون تجاوز الأزمة الحالية؛ لذا فإن الحل الجيد الوحيد هو تنفيذ الاتفاقية الموقعة».ووعدت الولايات المتحدة في أوائل عام 2020 بسحب قواتها بحلول الأول من مايو (أيار) 2021.



وفي المقابل، التزمت الحركة المسلحة بإجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.وكان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ قد قال الخميس الماضي بعد مشاورات، إن دول الناتو سوف تستمر في مهمتها في أفغانستان حتى إشعار آخر.



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