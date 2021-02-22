وزير الداخلية: لا قرار بفرض حظر شامل للتجوال

2021/02/22 | 11:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، ان اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان ستجتمع لمناقشة الاوضاع الصحية.

وقال ريبر احمد وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان ستعقد عصر اليوم الاثنين، اجتماعها الاعتيادي لمناقشة الموقف الوبائي لفايروس كورونا.

واضاف: ان اللجنة العليا ستناقش التقرير الذي ستقدمه وزارة الصحة حول الاوضاع الصحية، مشيرا الى ان اللجنة ستتخذ ما هو مناسب من قرارات بناء على تقييم وزارة الصحة.

واوضح: ان الانباء التي تتحدث عن حظر شامل للتجوال والاغلاق العام ليست صحيحة، وسنرى خلال اجتماع اللجنة العليا لمواجهة كورونا ماهو التقرير الذي ستقدمه وزارة الصحة وبناء على ذلك سنقرر ماهو انسب للحماية المواطنين.

PUKmedia خاص

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