اطلاق منصة التعلم الالكتروني للشرطة المحلية

2021/02/22 | 11:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت وزارة الداخلية الاتحادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق اليوم منصة التعلم الإلكتروني للشرطة المحلية العراقية والتي من شأنها تحسين فرص التدريب والتطور الوظيفي والتعلم المتخصص.وتمتاز المنصة بسهولة الوصول والتسجيل لكافة ضباط الشرطة في العراق وهي المبادرة الأولى من نوعها في وزارة الداخلية.

وذكرت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق " يونامي" في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان الدورة الأولى المتاحة للمستخدمين هي برنامج تدريبي حول الضوابط الموحدة للتحقيقات الجنائية لضباط الشرطة من مختلف الوظائف بما في ذلك الاستجابة الأولية وإدارة مسرح الجريمة والأدلة الجنائية والمحققين الرئيسيين.

ذكرت زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: "أنه وبفضل الدعم السخي من هولندا، تمكنا من التعاون مع الحكومة العراقية لإنشاء منصة التعلم الإلكتروني في العراق.



تمكن المنصة الآن وزارة الداخلية من التعامل مع عدد كبير من ضباط الشرطة سعياً لتطورهم المهني بوصفهم المسؤولين عن توفير الخدمات الى المواطن في الخطوط الأمامية، وستضمن استمرارية الأداء الحكومي في ظل اجراءات الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا.

وقال اللواء زياد طه علي، مدير عام التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية: "من خلال هذه المنصة، عززت الوزارة من أساليب الوصول إلى كافة أفراد الشرطة العراقية اينما كانوا وايا كانت وظائفهم لغرض تنمية مهاراتهم وفقاً للنسق الذي يمكنهم اختياره وإلتزامات العمل والقيود الزمنية".

وعبر السفير الهولندي ميشيل رينتنار، عن سعادته: "أن وزارة الداخلية ستعمل على إستخدام منصة التعلم الإلكتروني هذه على نطاق واسع، وتنفذ المزيد من الدورات التدريبية وتجعل المنصة محوراً مركزياً لجميع مدارس وأكاديميات ومعاهد الشرطة لنشر المعرفة ضمن صفوف أفراد الشرطة المحلية في جميع أنحاء العراق".

ويستمر العمل لدمج موارد إضافية في منصة التعلم الإلكتروني، بما في ذلك دورات الشرطة القائمة على المعرفة ودورات الإدارة للقيادات الوسطى للشرطة المحلية.

ينفذ قسم إصلاح القطاع الأمني في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مبادرة المنصة الألكترونية وبدعم من عدد من المانحين.



يهدف البرنامج إلى تعزيز حوكمة قطاع الأمن والعدالة في العراق.

PUKmedia عن يونامي

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