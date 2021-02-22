النفط يعاود الارتفاع بعد انخفاض سجله الأمس

2021/02/22 | 11:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت أسعار النفط، الاثنين، ارتفاعا بالتزامن مع استئناف مستويات الإنتاج في الولايات المتحدة بشكل تدريجي، وذلك بعد تراجع حاد في المعروض نتيجة موجة التقلبات الجوية التي ضربت ولاية تكساس والمناطق المجاورة لها.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نيسان، صباح اليومن 22 شباط 2021، إلى 63,88 دولارا للبرميل، كما صعدت عقود خام غرب تكساس الأميركي تسليم آذار بنسبة 1,4% عند 60,05 دولارا للبرميل.

ووفقا لتقديرات المحللين فأن الطقس البارد الذي ضرب تكساس أدى إلى توقف إنتاج نحو 4 ملايين برميل يوميا في الولايات المتحدة، وهناك توقعات بأن تستغرق فرق عمل الحقول النفطية عدة أيام لإذابة الجليد واستئناف إنتاج النفط والغاز بصورة طبيعية.

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