مواجهات بين الأمن والمحتجين أمام مبنى حكومة ذي قار المحلية (صور)

2021/02/22 | 11:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مراسل NRT عربية، الاثنين، أن صدامات وقعت بين محتجين غاضبين وقوات الأمن أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار، حيث وصلت قوة من مكافحة الشغب إلى محيط المبنى لإبعاد المحتجين المطالبين بإقالة المحافظ ناظم الوائلي.

يأتي ذلك بعد تظاهر العشرات من المحتجين أمام مبنى محافظة ذي قار، اليوم، 22 شباط 2021، حيث طالبوا بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، كما أكدوا أن التصعيد الاحتجاجي يأتي على خلفية فشل إدارة المحافظة بتقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار مراسلنا إلى ان القوات الأمنية حاولت إبعاد المحتجين، حيث جرى تراشق بالحجارة .

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