عدسة واع ترصد التزام المواطنين بارتداء الكمامة في الحظر الجزئي

2021/02/22 | 11:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

تصوير ــ حسين الونان

مع بداية سريان الحظر الجزئي رصدت عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع) التزام المواطنين على مختلف مستوياتهم الاجتماعية بارتداء الكمَّامة تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، ويأتي التزام المواطنين تزامناً مع تأكيدات وزارة الصحة والبيئة عن امكانية تخفيف إجراءات الحظر في حال التزام المواطنين بتعليمات السلامة.

وكان العراق قد شهد خلال الأيام الثلاثة الماضية حظراً شاملاً لمنع انتشار فيروس كورونا بعد أن تمَّ رصد إصابات كثيرة في السلالة الجديدة المتحوّرة.

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