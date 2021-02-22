محافظة عراقية تؤكد عدم تسجيلها إصابات بكورونا المتحور لغاية الآن

2021/02/22 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكدت دائرة صحة محافظة ديالى، الاثنين (22 شباط 2021)، عم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا المتحور لغاية الآن، رغم دخول السلالة الجديدة إلى العراق.

وقال مدير إعلام الدائرة، فارس العزاوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ديالى لم تسجل حتى اللحظة اي اصابات بكورونا المتحورة"، مبيناً أن "الدائرة ستعلن عنها في حال تسجيلها إصابات بكورونا المتحور".

وأضاف، أن "انخفاض اخذ المسحات من حالات الاشتباه خلال الـ 48 ساعة الماضية يعود لاجراءات حظر التجوال"، لافتاً إلى أن "إجراء المسحات يعتمد على القطاعات الصحية".

وأوضح العزاوي، ان "اخذ المسحات سيعود الى وضعه الطبيعي ابتداءً من اليوم بعد رفع الحظر الشامل"، مشيراً الى أن "تأخير إجراء المسحات ليس متعمداً بل ياتي وفق سياق العمل".

وكانت ديالى سجلت في اليومين الماضيين انخفاضاً حاداً في اخذ المسحات الخاصة بحالات الاشتباه ما اثار جدلاً واسعاً عن اسبابه لدى الراي العام.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل عدة إصابات بفيروس كورونا المتحور، بعد إجراء الفحوص المختبرية الخاصة بالسلالة الجديدة.

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