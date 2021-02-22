2021/02/22 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاثنين، إلى قضاء الطارمية للمشاركة في مجلس عزاء شهداء الحشد الذين استشهدوا خلال مواجهات مع عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الفياض، اطلع على وضع المنطقة أمنياً مع قائد عمليات بغداد للحشد الشعبي والمعاون التنفيذي لرئيس الاركان نعمة الكوفي وقائد عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي صفاء الساعدي ومسؤول معاونية الدعم اللوجستي للحشد الشعبي لوضع الخطط الممكنة في الطارمية لدعم المقاتلين الماسكين للمنطقة".

وكانت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي أعلنت، أول أمس السبت، مقتل ما يسمى والي الطارمية والمفتي الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي، في كمين محكم شمال بغداد.

وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من فوج الطارمية التابع للحشد الشعبي اشتبكت مع مجموعة من داعش، أسفر الاشتباك عن قتل ثلاثة عناصر من التنظيم".

وأكد البيان، "استشهاد ثلاثة من مقاتلي الفوج وإصابة أثنين آخرين، وما زالت الاشتباكات مستمرة بحسب البيان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض و3 من قياديي الحشد في الطارمية.. حضور مجلس عزاء والاطلاع على الخطط الأمنية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض و3 من قياديي الحشد في الطارمية.. حضور مجلس عزاء والاطلاع على الخطط الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).