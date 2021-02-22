اعتقال قيادي في تنظيم داعش جنوب الموصل

2021/02/22 | 11:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعتقلت القوات الامنية قياديا بارزا في داعش جنوب الموصل .وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/:" ان القوات الامنية القت القبض على ناطق المتيوتي ، وهو من ابرز قياديي تنظيم داعش بناحية الشورة جنوب مدينة الموصل ".واضاف المصدر ان"القوات الامنية اقتادته الى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معه وتقديمه للقضاء "./انتهى

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