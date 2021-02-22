القبض على متهم بالنصب والاحتيال باع عقارا بقيمة مليار دينار في بغداد

2021/02/22 | 11:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت قوات مكافحة الاجرام القبض على متهم بالنصب والاحتيال ، قام ببيع عقار بقيمة مليار دينار في بغداد.وذكرت مديرية مكافحة الاجرام في بيان :" ان المتهم قام بالنصب والاحتيال على احد المواطنين وبيعه عقارا بقيمة مليار دينار عراقي بواسطة مستمسكات مزورة باسمه ".واوضحت :" ان عملية إلقاء القبض تمت بعد توفر معلومات عن الحادث والمباشرة بتدقيق المعلومات والتحري، وصولا الى المتهم "./انتهى9

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