وزير الخارجية العراقي يصل السعودية

2021/02/22 | 11:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية العراقية عن وصول وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إلى السعودية تلبية لدعوة موجهة له من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان...

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