في قبضة الامن... نصاب يبيع عقارا بمليار دينار بالعاصمة بغداد

2021/02/22 | 11:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الإثنين، القاء القبض على متهم بالنصب والاحتيال بعد بيعه عقاراً بقيمة مليار دينار.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد توفر معلومات عن الحادث والمباشرة بتدقيق المعلومات والتحري وصولا الى المتهم وإلقاء القبض عليه"، مبينة ان "المتهم باع العقار بواسطة مستمسكات مزورة باسمه".

وأضافت، أنه "تم تدوين أقواله وتصديقها قضائيا بالاعتراف أمام أنظار قاضي التحقيق تمهيدا لإحالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".

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