2021/02/22 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم قام ببيع عقار بقيمة مليار دينار في بغداد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب مكافحة إجرام الكاظمية تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق أحكام المادة ٤٥٦ ق.ع لقيامه بالنصب والاحتيال على احد المواطنين وبيعه عقار بقيمة مليار دينار عراقي بواسطة مستمسكات مزورة باسمه”.وأضاف البيان، أن “عملية إلقاء القبض جاءت بعد توفر معلومات عن الحادث والمباشرة بتدقيق المعلومات والتحري وصولا الى المتهم وإلقاء القبض عليه”.وأشار إلى انه “تم تدوين أقواله وتصديقها قضائيا بالاعتراف أمام أنظار قاضي التحقيق، تمهيدا لإحالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل”.



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