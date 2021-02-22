بين اليوبيل الذهبي واليوبيل المئوي لشيخ الموسيقيين الملا عثمان الموصلي- الجزء الثاني - فاطمة الظاهر

2021/02/22 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الظاهر تقديمالباحث والاكاديمي الدكتور باسل يونس ذنون الخياط والمختص بالكتابة عن التراث الغنائي والموسيقي الموصلي الذي يتسم بالثراء والتنوع وخاصة تراث رائد الموسيقى العربية الملا عثمان الموصلي ، وبأنتظار المئوية الاولى لرحيله والتي ستصادق في 30 / كانون الثاني / 2023 ..



حيث قدم الدكتور باسل ذنون ورقة مقترحة للأحتفاء بهذه الذكرى ، ويسر مركز الوتر السابع أن يدعم ويتبنى هذا الامر ويلفت عناية المؤسسات الأك ......





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