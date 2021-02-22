فلسفة مبسطة: جولة في مفاهيم التشاؤم، التفاؤل والعقلانية - نبيل عودة

2021/02/22 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة نبيل عودةبدأ محاضر الفلسفة محاضرته بتساؤل أيقظ انتباه الطلاب وحرك عقولهم: كيف نميز بين المتشائم، المتفائل والعقلاني؟ أضاف: - لنرجع الى أصل التعبير.أصل التعبير من(RATIO) وتعني “عقل، بصيرة” والاصطلاح هو (RATIONALIS – راتسيوناليزم) ويعني حرفيا اسلوب التفكير او التفلسف.



لكن الفلسفة الحديثة والعلوم بتطورهما تجاوزا هذا التفسير الكلاسيكي الضيق وجعلته أكثر اتساعا خاصة في مجال العلوم.ترجمة ......





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