2021/02/22 | 11:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، عن وصول وزير الخارجية فؤاد حسين إلى المملكة العربية السعودية؛ تلبيةً للدعوة الموجهة له من نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.وأوضحت وزارة الخارجية العراقية، في بيان …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية العراقي يصل السعودية لبحث العلاقات الثنائية وتفعيل مذكرات التفاهم) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية العراقي يصل السعودية لبحث العلاقات الثنائية وتفعيل مذكرات التفاهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).