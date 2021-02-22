2021/02/22 | 11:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، حرص العراق على التعاون مع المجتمع الدولي.وجاء ذلك خلال استقبال الأعرجي، لقائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق الركن بيير أولسن.ووفق بيان لمكتبه الإعلامي، الأعرجي أكد خلال اللقاء، على أن “العراق … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي يؤكد حرص العراق على التعاون مع المجتمع الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة الارهاب والتطرف) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي يؤكد حرص العراق على التعاون مع المجتمع الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة الارهاب والتطرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).