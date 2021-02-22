العمليات المشتركة تؤكد قرب عقد اجتماعات مع البيشمركة لسد الفراغ الامني على الارض بين الجانبين

2021/02/22 | 11:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، تحسين الخفاجي، قرب عقد اجتماعات مكثفة مع قيادة البيشمركة، للتقليل من الفراغات الأمنية على الأرض بين الجانبين.وقال الخفاجي إن اجتماعات ملء الفراغات الأمنية في المناطق الواقعة بين الجانبين وخاصة في المناطق … Readmore

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