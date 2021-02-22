دوكان.. استذكار ضحايا حملات الانفال السيئة الصيت

2021/02/22 | 12:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكرت جماهير شعب كوردستان في قضاء دوكان يوم الاثنين، حملات الانفال السيئة الصيت ضد ابناء شعبنا، بمراسيم اختصرت على وضع اكاليل الزهور على ضريح الشهداء.

وكانت اللجنة المنظمة لمراسيم احياء ذكرى شهداء منطقة جافايتي، المرحلة الاولى لعمليات الانفال قبل 33 عاما، قد اعلنت اليوم: ان المراسيم ستقتصر على وضع اكاليل الزهور على ضريح الشهداء بسبب مخاطر انتشار فايروس كورونا واتباع الاجراءات الوقائية.

وقبل 33 عاماً قام النظام البعثي البائد بقصف سهل جافايتي وتنفيذ المرحلة الاولى من عمليات الانفال السيئة الصيت من منطقة جافايتي وهذه العمليات ادت الى استشهاد وتغييب العشرات من ابناء المنطقة.

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