وزير الداخلية يكشف معلومات جديدة عن هجوم اربيل

2021/02/22 | 12:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، ان بعض الاشخاص تسللوا الى اقليم كوردستان وقاموا بتنفيذ الهجمات الصاروخية التي استهدفت مطار اربيل وعدد من الاحياء في الاونة الاخيرة.

وقال ريبر احمد وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان بعض الاشخاص مع الاسف استفادوا من المعاملة الجيدة التي يقوم بها منتسبوا نقاط التفتيش للاخوة الوافدين من المحافظات الاخرى الى اقليم كوردستان.

واضاف: ان هؤلاء تسللوا الى محافظة اربيل ونفذوا تلك الجريمة التي استهدف بعض الاحياء ومطار اربيل وادت الى استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

واضاف: ان هذه الحادثة تبثت لنا ضرورة التعاون بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والتحالف الدولي لمواجهة الجماعات الخارجة عن القانون.

واوضح: تم تشكيل تحقيقية مشتركة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية واللجنة المشتركة اجرت العديد من الاجتماعات والمتابعات ونحن ننتظر نتائج التحقيقات التي اجرتها والاعلان عن منفذي تلك الجريمة واعتقالهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

PUKmedia خاص

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