تمر بـ 3 مراحل.. خطة استراتيجية لدعم الانتاج في العراق

2021/02/22 | 12:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، عن خطة من ثلاث مراحل لاعادة تشغيل المعامل المتوقفة، فيما أشارت الى ان هناك 83 معملاً متوقفاً من اصل 288 معملاً لدى الوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ان ار تي عربية"، 22 شباط 2021، إن "وزارة الصناعة والمعادن وضعت خطة ستراتيجية من ثلاثة محاور الاول قصير المدى والثاني متوسط المدى والثالث بعيد المدى لاعادة تشغيل جميع المعامل المتوقفة"، مبينا "اننا بدأنا بالخطة القصيرة التي تتضمن تشغيل 17 معملاً ومصنعاً خلال سنة واحدة".

وأضاف أنه "تم انجاز وافتتاح 14 معملاً ومصنعاً ضمن الخطة القصيرة المدى خلال 7 اشهر فقط"، مشيراً الى أن "هذه المعامل من مختلف المحافظات والمنتجات، ليست فقط التي تخص المواطنين وانما هناك مواد تحتاجها البنى التحتية منها طابوق ومعامل الاسفلت وكثير منها".

وتابع أن "الخطة الثانية المتوسطة المدى تبدأ بعد مرور عام على الخطة قصيرة المدى، والتي ستشمل الكثير من المعامل لإعادة تأهيلها من خلال مشاركة القطاع الخاص"، مشددا على ضرورة "أن يكون هناك قطاع خاص ضمن مواصفات عالمية وذو ماركة معروفة".

واكد الصافي ان "الكثير من الشركات قدمت للمشاركة مع شركات وزارة الصناعة والمعادن ولكن يجب ان نتأنى كي تكون شركات رصينة وحقيقية وليست مثل التي كانت في السابق"، لافتا الى ان "المصانع المتوقفة لدى وزارة الصناعة والمعادن هي 83 معملاً ومصنعاً من أصل 288".

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