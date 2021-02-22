الصحة تدلي بتصريح جديد حول لقاح كورونا وتنفي وجود مسحة خاصة للأطفال

2021/02/22 | 12:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أدلت وزارة الصحة، الاثنين، بتصريح جديد حول لقاح فايزر، نافية وجود مسحة خاصة للأطفال.

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