"برامج ضارة غامضة" تصيب نحو 30 ألف جهاز "ماك" حول العالم

2021/02/22 | 12:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصاب سيلفر سبارو أجهزة ماك في 153 دولة اعتبارا من 17 فبراير الحالي، مع الإبلاغ عن تركيزات أعلى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا، وفقا لبيانات من موقع "مالويربايتس".

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