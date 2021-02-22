وزير داخلية كردستان: منفذو هجوم أربيل تسللوا من خارج الإقليم

2021/02/22 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، ان بعض الاشخاص تسللوا الى اقليم كوردستان وقاموا بتنفيذ الهجمات الصاروخية التي استهدفت مطار اربيل وعدد من الاحياء في الاونة الاخيرة.

وقال ريبر احمد وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي ان بعض الاشخاص مع الاسف استفادوا من المعاملة الجيدة التي يقوم بها منتسبوا نقاط التفتيش للاخوة الوافدين من المحافظات الاخرى الى اقليم كوردستان.

واضاف: ان هؤلاء تسللوا الى محافظة اربيل ونفذوا تلك الجريمة التي استهدف بعض الاحياء ومطار اربيل وادت الى استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

واضاف: ان هذه الحادثة ثبتت لنا ضرورة التعاون بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والتحالف الدولي لمواجهة الجماعات الخارجة عن القانون.

واوضح: تم تشكيل تحقيقية مشتركة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية واللجنة المشتركة اجرت العديد من الاجتماعات والمتابعات ونحن ننتظر نتائج التحقيقات التي اجرتها والاعلان عن منفذي تلك الجريمة واعتقالهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

يتبع.



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