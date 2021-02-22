ذي قار تسجل حالتي وفاة وأكثر من 180 إصابة جديدة بكورونا

2021/02/22 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر طبي من محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بتسجيل المحافظة اكثر من 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكر المصدر، لـ(بغداد اليوم)، أن "دائرة صحة ذي قار، سجلت، حالتي وفاة لمصابين بفيروس كورونا و182 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 109 حالة شفاء من الوباء".

وسجلت محافظة ذي قار، أمس الأحد، حالة وفاة و264 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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