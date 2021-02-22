إصابات كورونا في النجف تواصل الارتفاع وتصل إلى 520 حالة

2021/02/22 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

سجلت محافظة النجف، الاثنين (22 شباط 2021)، أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مصدر طبي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الفحوص المختبرية التي أجرتها دائرة صحة النجف أثبتت إصابة 520 شخصاً بفيروس كورونا".

بدورها، أفادت دائرة صحة النجف، أن فرق الاستجابة السريعة، استنفرت جهودها في قطاع المناذرة بعد ارتفاع إصابات كورونا فيها.

وقال مدير الصحة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " هذا الاستنفار يأتي بسبب تزايد أعداد الاصابات ضمن الرقعة الجغرافية للقطاع".

وأشار، إلى أن "قطاع المناذرة سجل في الأيام الاخيرة إصابات كثيرة ضمن قضاء المناذرة و ناحية الحيرة".

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