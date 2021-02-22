بالصور .. العتبة العلوية المقدسة تستعد للاحتفال بذكرى مولد الامام علي بن ابي طالب (ع)

2021/02/22 | 12:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / نينا / تستعد العتبة العلوية المقدسة للاحتفال بذكرى مولد امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب (ع)التي تصادف الثالث عشر من شهر رجب./انتهى

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