الحداد يدعو الى الالتزام بقرارات لجنة الصحة والسلامة وعدم الاستهانة بالسلالة الجديدة من كورونا

2021/02/22 | 12:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعا نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد المواطنين كافة الى الالتزام بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في ظل تزايد عدد الاصابات بفايروس كورونا في العديد من المناطق .واكد الحداد في بيان ، اهمية تطبيق الإجـراءات الإحترازية الوقائية ، من إرتداء الكمامات والحفاظ على المسافات والتباعد الإجتماعي ، وعدم الإستهانة بالسلالة الجـديدة من فايروس كورونا ، سـيما وان هذه الموجة لاتسـتثني أي فئات عمرية".ودعا نائب رئيس مجلس النواب إلى تكثيف حملات التوعية والإرشادات والتعاون مع المؤسسات الصحية، مطالبا بتعـزيز التعاون والتنسيق بين خلية الأزمة النيابية وكـافة الجهات التنفيذية لتجــاوز الأزمة والسيطرة عليها .كما ثمن الحـداد الجهود المبذولة من قبل الجيش الأبيض الذين يقدمون وباستمرار الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين بهذا الوباء الخطير./انتهى9

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