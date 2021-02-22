التحالف الدولي ينفذ غارات على مواقع داعش في كركوك لدعم القوات العراقية على الارض

2021/02/22 | 12:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت طائرات التحالف الدولي، غارات جوية على مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش في كركوك، فيما أشار المتحدث باسم التحالف إلى استمرار دعم القوات المحلية.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: إن طيران التحالف الدولي نفذ مجموعة من الضربات الجوية في … Readmore

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