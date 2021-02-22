مهزلة صفقة التبادل بين سوريا واسرائيل: الدوافع والأهداف - ثائر أبوصالح

2021/02/22 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ثائر_أبوصالح ان المتابع للأحداث في منطقة الشرق الأوسط، يقف أحياناً مشدوهاً أمام ما يحدث من تطورات غريبة، قد تكون في بعض الأحيان عصية على الفهم، لأن ما نراه ونسمعه لا يستطيع أن يعبر عن الغاطس الذي لا نراه.



ولكن إذا أمعنا النظر وحاولنا تحليل الأحداث بموضوعية بعيداً عن التفكير الرغبوي، قد نستطيع الإمساك ببعض الخيوط التي من الممكن أن تشكل مؤشراً واضحاً لسيرورة الأحداث، من أجل الوصول الى حقيقة ما يجري على أرض الواق ......





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