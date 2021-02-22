رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يدعو لإلغاء الاتفاق مع منظمة الطاقة الذرية

2021/02/22 | 12:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، اليوم الاثنين، الحكومة الإيرانية إلى التراجع عن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه أمس مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال ذو النور في كلمة أمام البرلمان نقلتها وكالة “إيسنا”، إن “الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة […]

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