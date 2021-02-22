2021/02/22 | 12:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني، الاثنين، الرصاص باتجاه المزارعين الفلسطينيين والأراضي الزراعية على الشريط الحدودي جنوب قطاع غزة.وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن جنود الاحتلال المتواجدين قرب الشريط الحدودي، بجوار الأراضي الزراعية شرق خان يونس، المزارعين أطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم.وتعتدي قوات العدو شبه يوميا، على المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وجنوب القطاع، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.والأسبوع الماضي، أفرغت سلطات العدو الصهيوني كميات كبيرة من المياه الموجودة في سدودها باتجاه أراضي المزارعين شمال وجنوب القطاع، ما تسبب بإتلاف مئات الدونمات المزروعة.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الاحتلال تستهدف المزارعين الفلسطينيين جنوب غزة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الاحتلال تستهدف المزارعين الفلسطينيين جنوب غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).