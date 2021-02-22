أنخفاض بأسعار صرف الدولار في بغداد

2021/02/22 | 12:32 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة
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الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد
اليوم الاثنين ( 22 شباط 2020).
وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد
سجلت اليوم، 145950 ديناراً عراقياً مقابل
100 دولار أمريكي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنخفاض بأسعار صرف الدولار في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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