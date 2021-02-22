أنخفاض بأسعار صرف الدولار في بغداد

2021/02/22 | 12:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة

الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد

اليوم الاثنين ( 22 شباط 2020).

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد

سجلت اليوم، 145950 ديناراً عراقياً مقابل

100 دولار أمريكي

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